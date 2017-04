Prédisez les saisies de vos utilisateurs !

Et si la prédiction n’était plus le domaine réservé des oracles ? L’article phare de GNU/Linux Magazine vous apprend à prédire les saisies de vos utilisateurs avant qu’ils ne sachent eux-mêmes quoi écrire. Tout partira d’un corpus de documents à partir duquel vous calculerez les probabilités d’apparitions des mots et pourrez ainsi prédire les prochains mots d’une phrase. Mais si jouer les oracles ne vous emballe pas, vous pourrez toujours découvrir à travers ce nouveau numéro comment utiliser la programmation fonctionnelle en C++, implémenter votre objet connecté en Python sur Raspberry Pi, construire une structure objet « with »… en shell ou encore réceptionner et décoder des trames RDS avec GNU/Octave… Tout cela et bien d’autres articles vous attendent dès maintenant en kiosque, sur notre boutique et sur notre plateforme de lecture en ligne Connect !

Au sommaire

Actus & Humeur

p. 06 Principaux changements et améliorations de Django 1.10

IA, Robotique & Science

p. 12 Radio Data System (RDS) : analyse du canal numérique transmis par les stations radio FM commerciales, introduction aux codes correcteurs d’erreur

Système & Réseau

p. 38 Déployez Kubernetes sur vos Raspberry Pi avec Kubeadm

IoT & Embarqué

p. 48 Programmez votre objet connecté RPi avec Python

Kernel & Bas niveau

p. 56 Programmation fonctionnelle en C++

Hack & Bidouille

p. 64 « Paie Ton Patch !™ » : Weboob

Libs & Modules

p. 70 Conctructions « with » en langage… bash !

p. 80 Et si la prédiction n’était plus le domaine réservé des oracles ?

Mobile & Web

p. 86 Créez votre propre saveur Markdown

Sécurité & Vulnérabilité

p. 92 Address Space Layout Randomization

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+