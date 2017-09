Reconnaissez des symboles manuscrits avec GNU/Linux Magazine !

GNU/Linux Magazine vous invite à utiliser les réseaux de neurones pour analyser des images et reconnaître des symboles manuscrits. On vous proposera pour cela d’installer Tensorflow et de baser votre apprentissage sur un jeu de données. Ce nouveau numéro vous indiquera également comment surveiller vos fichiers et répertoires avec inotify, coder votre programme d’analyse réseau avec la libpcap ou encore programmer des menus pour vos interfaces graphiques Gtk+. Pour le découvrir, direction le kiosque et la boutique !

Au sommaire

Actualités

p. 06 Le stockage de séries chronologiques avec InfluxDB

p. 12 PostgreSQL 9.6 et le parallélisme

Humeur

p. 18 Et BEM ! Des css enfin lisibles !

Repères

p. 22 Apprentissage supervisé à l’aide de réseaux de neurones

p. 34 Réparer un code QR

Les « how-to » du sysadmin

p. 38 Trier automatiquement les fichiers d’un répertoire au fil de leur apparition

Sysadmin

p. 44 Les réseaux logiques (VLANs)

p. 54 Apprenez à programmer la libpcap

Développement

p. 62 Format MIDI et musique algorithmique

p. 68 Des menus dans une application GTK+

Développement web & mobile

p. 76 Ajax avec jQuery

