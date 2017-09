Installez et configurez votre VPN !

GNU/Linux Magazine publie un nouveau hors-série qui vous expliquera l’essentiel pour installer et configurer votre VPN ! Vous ferez ici vos premiers pas avec le protocole TCP/IP, les nouveautés d’IPv6 et le fonctionnement d’un VPN. Vous apprendrez ensuite à configurer finement ce dernier et à installer des clients y compris sur des systèmes non libres. IPSec, l’autre solution de tunneling populaire vous sera présentée dans une troisième partie. Pour clore ce numéro spécial, vous irez plus loin avec OpenVPN en développant vos plugins et en intégrant un firewall. Rendez-vous comme d’habitude en kiosque pour découvrir ce nouveau guide thématique, mais aussi sur notre boutique ainsi que sur notre plateforme de lecture en ligne Connect !

Au sommaire

Débutez… avec le protocole TCP/IP, les nouveautés d’IPv6 et le fonctionnement d’un VPN

p. 08 Présentation de TCP/IP

p. 20 À la découverte des VPN

p. 30 Comment choisir son VPN ?

OpenVPN… Configurez-le finement et installez des clients y compris sur des systèmes non libres

p. 36 Créez une configuration OpenVPN simple

p. 56 Utilisez les options avancées d’OpenVPN

p. 84 Configurez les postes clients y compris sur des systèmes non libres

IPSec… Apprenez à configurer l’« autre » solution de tunneling

p. 90 Mettez en place un serveur IPSec

p. 104 Configurez les postes IPSec clients

Allez plus loin avec OpenVPN… en développant vos plugins et en intégrant un firewall à OpenVPN

p. 112 Intégrez un firewall à OpenVPN

p. 118 Développez vos plugins OpenVPN

