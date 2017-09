GNU/Linux Magazine se transforme… à l’occasion de son 200ème numéro !

GNU/Linux Magazine fête son 200ème numéro et pour l’occasion dévoile sa nouvelle formule ! Au menu : 16 pages supplémentaires, un lot de nouvelles rubriques telles que « IA, Robotique & Science », « IoT & Embarqué », « Hack & Bidouille » ou encore « Sécurité & Vulnérabilité », une nouvelle maquette et une couverture transformée ! Le sujet phare de ce numéro anniversaire est consacré à Tizen et tout particulièrement à la création d’une application pour TV connectée. Rendez-vous dès à présent chez votre marchand de journaux et sur la boutique pour en savoir plus !

Au sommaire

Actus & Humeur

p. 06 Compilation, installation et utilisation basique de vim 8

IA, Robotique & Science

p. 12 Dissémination de données géoréférencées – qgis-server et OpenLayers

Système & Réseau

p. 24 À la découverte de systemd

IoT & Embarqué

p. 32 Le Relais 2 x 5 V … dans l’IoT ou l’art de piloter en BLE les périphériques de la WaRP7

Kernel & Bas niveau

p. 48 Programmation d’application audio en C++ avec JUCE

Libs & Modules

p. 59 La création d’interfaces graphiques avec WxPython

Hack & Bidouille

p. 66 Créez votre clavier programmable

Mobile & Web

p. 80 Créez une application pour votre Tizen TV Samsung

Sécurité & Vulnérabilité

p. 94 Le CSRF démystifié et bloqué

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+