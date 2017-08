Dissémination de données géoréférencées – qgis-server et OpenLayers – Partie 1/2

Les données géoréférencées, générées par l’auteur ou distribuées par les agences telles que l’ESA ( sentinels.copernicus.eu ) ou l’USGS ( earthexplorer.usgs.gov ), sont disséminées au travers d’un service accessible par le Web selon les formats WFS ou WMTS. Ces données sont alors exploitables au travers de logiciels spécialisés tels que QGis, ou de l’API OpenLayers pour être intégrées dans des pages Web.

Tout possesseur de téléphone portable devient en mesure aujourd’hui de produire de la donnée géoréférencée, qu’il s’agisse de photographies numériques ou de traces de parcours pour les données brutes, ou des données issues d’informations géoréférencées acquises. Nous avons par exemple présenté au FOSS4G-fr [1] et dans ces pages [2] la génération de modèles de bâtiments par les photographies géoréférencées prises par téléphone, et leur intégration dans QGis sur fond de carte OpenStreetMaps (OSM).

Obtenir de telles données est bien, mais les partager avec une communauté d’utilisateurs, c’est mieux. Le mode de transmission le plus pratique pour les volumes de données dont il est question est évidemment internet, ne serait-ce que pour centraliser les données partagées en vue de garantir leur cohérence si plusieurs utilisateurs les manipulent.

Trois protocoles de dissémination ont été mis en place à cet effet [3][4] : WM(T)S, WFS et WCS. Le premier dissémine des images représentant les données traitées, avec une résolution adaptée à l’échelle de la carte de l’utilisateur. Ne fournissant qu’une image des informations transmises, il n’est plus possible pour l’utilisateur de s’approprier ou retraiter lui-même des informations. Les deux autres protocoles disséminent les données brutes, vectorielles ou matricielles. Nous nous proposons d’aborder séquentiellement trois problèmes : un serveur de données pour disséminer les informations qui auront été traitées dans QGis (qgis-server) ; la récupération des informations sur un logiciel dédié tel que Qgis pour le traitement des informations ; et finalement la récupération des données dans un client Web pour affichage comme couche OpenLayers. Afin de ne pas faire durer le suspens plus longtemps, le lecteur est encouragé à consulter qgis.sequanux.org/jmfwms.html et jmfriedt.sequanux.org/reproj.html pour se faire une idée du résultat recherché.

Le contexte de notre étude porte sur le retrait de glaciers à front marin en milieu arctique. Les images des satellites Landsat sont acquises depuis les années 1970 et mises à disposition par l’USGS, par exemple sur http://landsatlook.usgs.gov/viewer.html. Elles sont plus ou moins bien géoréférencées (une petite correction est parfois nécessaire, surtout pour les plus anciennes), mais surtout souffrent d’une résolution médiocre (de l’ordre de 30 m/pixel) compte tenu des standards actuels. Plus de 40 ans d’histoire d’images satellites en font néanmoins une source irremplaçable pour appréhender l’évolution des régions qui vont nous intéresser. Notre travail initial sous QGis a été d’importer toutes ces images, les reprojeter dans un référentiel localement plan (WGS84/UTM33N, le référentiel projeté approprié pour le nord de la Norvège tel que nous en informe http://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84-utm-zone-33n/), s’assurer par quelques points de référence que les images sont convenablement positionnées, et dans le cas contraire les repositionner au moyen de 4 ou 5 points de référence sur le pourtour de la région considérée (presqu’île de Brøgger, Svalbard). Ces informations matricielles sont alors utilisées pour tracer manuellement (création d’un shapefile comprenant des lignes) les fronts marins des glaciers, créant ainsi un jeu de données vectorielles. Par ailleurs, un trajet en avion a été enregistré au moyen du récepteur GPS d’un téléphone portable (logiciel OSMTracker sous Android) et nous désirons insérer la séquence de points au format GPX dans nos cartes. Sous QGis, l’opération est triviale (Vector > GPS Tools > Load GPX File) mais pourrons-nous exporter cette information par le Web et l’inclure dans les pages affichées par un navigateur ? Nous verrons que la réponse n’est pas aussi triviale qu’il pourrait paraître.

1. Le serveur : qgis-server

QGis a tout prévu pour nous : un projet QGis s’exporte dans un format accessible par le Web au travers de qgis-server. Le principal exercice va donc porter sur l’installation de cet outil, puisqu’exporter le projet se résume à Project > Projet Properties et activer WMS, WFS et WCS en cochant toutes les couches (Select All) dans les deux derniers cas.

L’installation de qgis-server ne présente aucune difficulté et est décrite parfaitement sur http://docs.qgis.org/testing/en/docs/user_manual/working_with_ogc/ogc_server_support.html. On notera cependant que bien que le service WM(T)S fonctionne convenablement avec des versions plus anciennes de qgis-server, l’export des couches vectorielles (formats WFS et WCS) ne semble pas opérationnel pour les versions précédent 2.12. Nous expérimenterons donc avec une version au moins supérieure à 2.14 de QGis et de son serveur qgis-server. Sous Debian GNU/Linux, cela signifie éviter Wheezy mais travailler dans la version stable à la date de cette rédaction.

À l’issue de l’installation du serveur comme service d’Apache2 (nécessitant le support FCGI fourni par libapache2-mod-fcgid), le bon fonctionnement du service est validé (dans le cas d’une installation locale) par :

$ wget -O - "http://127.0.0.1/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities" 1 $ wget - O - "http://127.0.0.1/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities"

La réponse doit être du type :

<Service> <Name>WMS</Name> <!-- Human-readable title for pick lists --> <Title>QGIS mapserver</Title> <!-- Narrative description providing additional information --> <Abstract>A WMS service with QGIS mapserver</Abstract> ... 1 2 3 4 5 6 7 < Service > < Name > WMS < / Name > < ! -- Human - readable title for pick lists -- > < Title > QGIS mapserver < / Title > < ! -- Narrative description providing additional information -- > < Abstract > A WMS service with QGIS mapserver < / Abstract > . . .

Le service étant fonctionnel, divers projets QGis (fichier .qgs) sont placés, avec toutes les données associées aux diverses couches du projet, dans des sous-répertoires de /usr/lib/cgi-bin, en complétant avec une copie du serveur Fast-CGI (qgis_mapserv.fcgi).

Si le projet QGis autorise l’export des couches au format WM(T)S ou WFS, nous validons la capacité à rapatrier ces couches (dans notre cas le projet et ses fichiers se trouvent dans /usr/lib/cgi-bin/project/landsat de qgis.sequanux.org) par :

$ wget -O - "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&\ REQUEST=GetCapabilities" 1 2 $ wget - O - "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&\ REQUEST=GetCapabilities"

La réponse est la liste des couches accessibles sous la forme :

<WFS_Capabilities xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ... <Service> <Name>WFS</Name> ... <FeatureType> <Name>fronts5</Name> <Title>fronts5</Title> <Abstract></Abstract> <SRS>EPSG:4326</SRS> <Operations> <Query/> </Operations> <LatLongBoundingBox maxx="12.2424" minx="12.103" maxy="79.0268" miny="78.9989"/> </FeatureType> ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 < WFS_Capabilities xmlns : xsi = "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" . . . < Service > < Name > WFS < / Name > . . . < FeatureType > < Name > fronts5 < / Name > < Title > fronts5 < / Title > < Abstract > < / Abstract > < SRS > EPSG : 4326 < / SRS > < Operations > < Query / > < / Operations > < LatLongBoundingBox maxx = "12.2424" minx = "12.103" maxy = "79.0268" miny = "78.9989" / > < / FeatureType > . . .

Nous voyons donc que la projection dans laquelle les coordonnées des points formant la couche (ici vectorielle) est renseignée (EPSG:4326 signifie WGS84 en coordonnées sphériques tel que nous l’indique le CRS sous QGis), et l’extension de la couche (autour de 12°E et 79°N).

Ces points sont récupérés – au format GML – par une requête WFS de la forme :

$ wget -O - "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&\ REQUEST=GetFeature&typename=fronts5&featureid=fronts5.toto" 1 2 $ wget - O - "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi?SERVICE=WFS&VERSION=1.0.0&\ REQUEST=GetFeature&typename=fronts5&featureid=fronts5.toto"

La réponse est :

<gml:LineString srsName="EPSG:4326"> <gml:coordinates cs="," ts=" ">12.11525618,79.02193675 12.1224397,79.02118041 12.11728195, 79.01669523 12.11808149,79.0123295 12.12970628,79.00850923 12.14676275,79.00549989 12.16023071,79.00480137 12.16426326,79.00331772 12.16469826,79.00161054 12.17939472,78.99997196 12.18340417,79.00381158 12.20189733, 79.00556583 12.21455655,79.00542793 12.2268052,79.00560265 12.2366082,79.00626179 12.24175315,79.00561112 </gml:coordinates> 1 2 3 4 5 6 < gml : LineString srsName = "EPSG:4326" > < gml : coordinates cs = "," ts = " " > 12.11525618 , 79.02193675 12.1224397 , 79.02118041 12.11728195 , 79.01669523 12.11808149 , 79.0123295 12.12970628 , 79.00850923 12.14676275 , 79.00549989 12.16023071 , 79.00480137 12.16426326 , 79.00331772 12.16469826 , 79.00161054 12.17939472 , 78.99997196 12.18340417 , 79.00381158 12.20189733 , 79.00556583 12.21455655 , 79.00542793 12.2268052 , 79.00560265 12.2366082 , 79.00626179 12.24175315 , 79.00561112 < / gml : coordinates >

Nous avons ici les diverses coordonnées qui forment la ligne d’une des couches vectorielles de notre projet QGis, accessible au travers d’une requête HTML. Ces données sont donc accessibles par la communauté, il reste à en faire un bon usage avec les divers outils à notre disposition. Nous présentons quelques exemples ci-dessous.

2. Le client : Qgis

Le premier environnement le plus simple pour accéder à ces données est QGis lui même. Dans la barre des icônes de gauche de QGis, les trois icônes en forme de globe proposent l’accès respectivement aux données au format WM(T)S, WCS et WFS. Dans tous les cas, il nous faut renseigner l’url du serveur, par exemple http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi. Lors de la connexion, la liste des couches accessibles est proposée, et cliquer sur une couche suivi de Add donne accès au jeu de données. La seule subtilité dans cette application tient à ne pas utiliser un serveur trop ancien (avant 2.12) sous peine de voir la liste des couches s’afficher, mais une liste vide de points être retournée par les requêtes WFS. WM(T)S semble avoir toujours bien fonctionné (voir figure 2).

3. Intégration dans une page web : OpenLayers 2

La portée de notre serveur se retreint encore à un public relativement averti puisque utilisateur de QGis. Nombreuses sont les cartes sur le Web qui ne sont pas destinées à un auditoire de géographes mais simplement pour illustrer un concept à des utilisateurs probablement spécialistes dans d’autres domaines. Afin d’insérer des cartes et les couches générées sous QGis, l’environnement de développement en JavaScript OpenLayers semble idéal puisque fournissant la capacité à charger des couches dans tous les formats qui nous intéressent – WM(T)S, WFS ou GPX pour les traces GPS. Nous avons initialement été sensibilisés à OpenLayers comme environnement de développement pour accéder aux couches fournies par l’IGN au travers de Géoportail. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à la version stable d’OpenLayers (version 2) qui semble mature, mais verrons que la nouvelle mouture (version 3) offre des fonctionnalités précieuses qui justifient la migration vers l’environnement en cours de développement.

Une carte OpenLayers est formée d’un appel aux bibliothèques JavaScript (<script>…</script>), la création d’une carte remplie d’un fond par défaut – nous choisissons le fond vectoriel OpenStreeMaps (OSM) – et recouvert de diverses couches additionnelles que nous fournirons depuis qgis-server.

Dans son expression la plus simple, une page OpenLayers ressemble à :

<html> <head> <title>Essai de lecture de WMS depuis openlayers</title> <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script> </head> <body> <div style="width:100%;height:100%" id="map"></div> <script defer="defer" type="text/javascript"> var map=new OpenLayers.Map(’map’); var wms=new OpenLayers.Layer.WMS("Basic map","http://vmap0.tiles.osgeo.org/wms/vmap0",{layers: ’basic’} ); map.addLayer(wms); map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(12,79),9); </script> </body> </html> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 < html > < head > < title > Essai de lecture de WMS depuis openlayers < / title > <script src = "http://openlayers.org/api/OpenLayers.js" > </script> < / head > < body > < div style = "width:100%;height:100%" id = "map" > < / div > <script defer = "defer" type = "text/javascript" > var map = new OpenLayers . Map ( ’ map ’ ) ; var wms = new OpenLayers . Layer . WMS ( "Basic map" , "http://vmap0.tiles.osgeo.org/wms/vmap0" , { layers : ’ basic ’ } ) ; map . addLayer ( wms ) ; map . setCenter ( new OpenLayers . LonLat ( 12 , 79 ) , 9 ) ; </script> < / body > < / html >

Et tant que nous n’insérons que des couches WMS – donc des images (puisque les données, même vectorielles, sont transmises sous forme d’images avec une résolution adaptée au facteur de grossissement), tout se passe bien. Nous pouvons ainsi ajouter une image Landsat accessible sous forme WMS, voir même un des fronts de glacier :

<html> <head> <title>Essai de lecture de WMS depuis openlayers</title> <script src="http://openlayers.org/api/OpenLayers.js"></script> </head> <body> <div style="width:100%;height:100%" id="map"></div> <script defer="defer" type="text/javascript"> var map=new OpenLayers.Map(’map’); var wms=new OpenLayers.Layer.WMS("Basic map","http://vmap0.tiles.osgeo.org/wms/vmap0",{layers: ’basic’} ); var dm_wms2013=new OpenLayers.Layer.WMS( "Landsat image 2013", "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi", {layers: "2013_0830utm33n", transparent:"true", format:"image/png" }, {isBaseLayer: false} ); var fronts1=new OpenLayers.Layer.WMS( "Glacier fronts1", "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi", {layers: "fronts4", transparent:"true", format:"image/png"}, {isBaseLayer: false} ); map.addLayer(wms); map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(12,79),9); map.addLayer(dm_wms2013); map.addLayer(fronts1); </script> </body> </html> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 < html > < head > < title > Essai de lecture de WMS depuis openlayers < / title > <script src = "http://openlayers.org/api/OpenLayers.js" > </script> < / head > < body > < div style = "width:100%;height:100%" id = "map" > < / div > <script defer = "defer" type = "text/javascript" > var map = new OpenLayers . Map ( ’ map ’ ) ; var wms = new OpenLayers . Layer . WMS ( "Basic map" , "http://vmap0.tiles.osgeo.org/wms/vmap0" , { layers : ’ basic ’ } ) ; var dm_wms2013 = new OpenLayers . Layer . WMS ( "Landsat image 2013" , "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi" , { layers : "2013_0830utm33n" , transparent : "true" , format : "image/png" } , { isBaseLayer : false } ) ; var fronts1 = new OpenLayers . Layer . WMS ( "Glacier fronts1" , "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi" , { layers : "fronts4" , transparent : "true" , format : "image/png" } , { isBaseLayer : false } ) ; map . addLayer ( wms ) ; map . setCenter ( new OpenLayers . LonLat ( 12 , 79 ) , 9 ) ; map . addLayer ( dm_wms2013 ) ; map . addLayer ( fronts1 ) ; </script> < / body > < / html >

Le lecteur est encouragé à compléter cet exemple en ajoutant un front additionnel, par exemple la couche nommée fronts5, et observer la conséquence d’échanger l’ordre d’affichage des couches. Ces exemples sont fortement inspirés des excellents tutoriaux fournis par http://demo.3liz.com/wfst/wfs.html.

Pour WFS, le problème se corse : le principe de Same Origin impose que le serveur de données soit sur le même site que le serveur Web. Ceci est valable pour toute donnée vectorielle. Afin d’illustrer ce problème, nous proposons trois sources de données : un même fichier GPX stocké sur jmfriedt.sequanux.org, jmfriedt.free.fr, puis qgis.sequanux.org. Le serveur qgis-serveur fournissant les couches WFS est exécuté comme service Apache2 sur qgis.sequanux.org, tandis que la page Web qui fait appel à ce service peut être placée sur chacun de ces trois serveurs. La figure 3 illustre les interdictions d’accès rencontrées, tel qu’indiqué par Firebug : le fichier GPX stocké sur jmfriedt.sequanux.org peut être lu par la page http://jmfriedt.sequanux.org/jmfwfs.html mais est rejeté par la même page stockée sur http://jmfriedt.free.fr/jmfwfs.html. Cette dernière n’a accès qu’au même fichier GPX placé dans le répertoire du serveur jmfriedt.free.fr.

Les exemples de la figure 3 sont obtenus, après la définition de la carte, par l’appel aux couches vectorielles aux formats GPX ou WFS, de la forme :

var lgpxfree = new OpenLayers.Layer.Vector("GPX track free", { strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ url: "http://jmfriedt.free.fr/May_6,_2016_11;20;10_2016-05-06_11-20-10.gpx", format: new OpenLayers.Format.GPX() }), style: {strokeColor: "red", strokeWidth: 5, strokeOpacity: 0.8} }); var lgpxsqnx = new OpenLayers.Layer.Vector("GPX track sqnx", { strategies: [new OpenLayers.Strategy.Fixed()], protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({ url: "http://jmfriedt.sequanux.org/May_6,_2016_11;20;10_2016-05-06_11-20-10.gpx", format: new OpenLayers.Format.GPX() }), style: {strokeColor: "green", strokeWidth: 5, strokeOpacity: 0.8} }); var fronts=new OpenLayers.Layer.Vector("Test WFS", { // WFS strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX()], protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({ url : "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi", featureType : "fronts5", }), }); map.addLayer(wms); map.setCenter(new OpenLayers.LonLat(12,79),9); map.addLayer(fronts); map.addLayer(lgpxsqnx); map.addLayer(lgpxfree); 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 var lgpxfree = new OpenLayers . Layer . Vector ( "GPX track free" , { strategies : [ new OpenLayers . Strategy . Fixed ( ) ] , protocol : new OpenLayers . Protocol . HTTP ( { url : "http://jmfriedt.free.fr/May_6,_2016_11;20;10_2016-05-06_11-20-10.gpx" , format : new OpenLayers . Format . GPX ( ) } ) , style : { strokeColor : "red" , strokeWidth : 5 , strokeOpacity : 0.8 } } ) ; var lgpxsqnx = new OpenLayers . Layer . Vector ( "GPX track sqnx" , { strategies : [ new OpenLayers . Strategy . Fixed ( ) ] , protocol : new OpenLayers . Protocol . HTTP ( { url : "http://jmfriedt.sequanux.org/May_6,_2016_11;20;10_2016-05-06_11-20-10.gpx" , format : new OpenLayers . Format . GPX ( ) } ) , style : { strokeColor : "green" , strokeWidth : 5 , strokeOpacity : 0.8 } } ) ; var fronts = new OpenLayers . Layer . Vector ( "Test WFS" , { // WFS strategies : [ new OpenLayers . Strategy . BBOX ( ) ] , protocol : new OpenLayers . Protocol . WFS ( { url : "http://qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi" , featureType : "fronts5" , } ) , } ) ; map . addLayer ( wms ) ; map . setCenter ( new OpenLayers . LonLat ( 12 , 79 ) , 9 ) ; map . addLayer ( fronts ) ; map . addLayer ( lgpxsqnx ) ; map . addLayer ( lgpxfree ) ;

Ce code fait appel au même fichier GPX stocké sur deux serveurs (afin de valider que seule la couche située sur le même serveur que la page Web appelante est acceptable), et la couche nommée fronts5 fournie au format WFS par qgis.sequanux.org/cgi-bin/project/landsat/qgis_mapserv.fcgi.

Ayant dépassé tous les écueils de configuration, nous avons finalement la satisfaction de voir toutes les couches s’afficher sur la même carte, en ajoutant l’onglet de commandes qui permet d’activer ou désactiver chaque couche afin d’aisément comparer la position des fronts des glaciers et leur évolution dans le temps :

var map=new OpenLayers.Map('map'); ls=new OpenLayers.Control.LayerSwitcher({'div':OpenLayers.Util.getElement('layerswitcher')}); map.addControl(ls); ls.maximizeControl(); 1 2 3 4 var map = new OpenLayers . Map ( 'map' ) ; ls = new OpenLayers . Control . LayerSwitcher ( { 'div' : OpenLayers . Util . getElement ( 'layerswitcher' ) } ) ; map . addControl ( ls ) ; ls . maximizeControl ( ) ;

Il n’aura cependant pas échappé au lecteur que nos images satellites semblent fortement déformées (comparer les figures 1 et 4). Il s’agit ici de la conséquence de la projection de Mercator, qui tend à considérablement grossir l’axe des abscisses lorsque la zone considérée s’éloigne de l’équateur. Quoiqu’acceptable jusqu’à des latitudes de ±60°, l’effet devient vraiment significatif au-delà et carrément désagréable par 79°N. C’est pourquoi les projections locales, tentant de trouver un plan localement tangent à la sphère représentant le globe terrestre, ne prétendent pas à s’appliquer à l’ensemble de la Terre mais uniquement à un petit segment de longitude. Malheureusement, OpenLayers 2 ne supporte pas la reprojection à la volée des données bitmap, nous sommes coincés avec la projection imposée depuis Google Maps qui continue à déformer les pôles. Nous allons remédier à ce problème en passant sous OpenLayers 3 et retrouver ainsi les belles cartes de Qgis.

Jean-Michel FRIEDT

[Institut FEMTO-ST, dpt. Temps-fréquence, Besançon]

Émile Carry

[Institut FEMTO-ST, dpt. Temps-fréquence, Besançon]



La seconde partie de cet article sera publiée prochainement sur le blog, restez connectés 😉

Retrouvez cet article (et bien d’autres) dans GNU/Linux Magazine n°200, disponible sur la boutique et sur la plateforme de lecture en ligne Connect !

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+