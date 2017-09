Découvrez notre guide spécial MySQL/MariaDB !

Le nouveau hors-série de GNU/Linux Magazine se présente sous la forme d’un guide pratique qui vous permettra de créer votre base de données MySQL/MariaDB ! Ce numéro spécial vous présente 5 étapes pour mener à bien votre objectif : la conception de votre base de données, l’installation de votre SGBDR, l’utilisation du langage SQL pour accéder à votre base, la sécurisation de cette dernière et enfin, la création de programmes utilisant vos bases de données. Ce guide vous attend d’ores et déjà en kiosque et sur la boutique !

Au sommaire

Étape 1 : je conçois ma base de données

p. 08 Comprendre les bases de données relationnelles

p. 22 Utiliser l’interface graphique MySQL Workbench

Étape 2 : j’installe mon SGBDR MySQL MariaDB

p. 34 Choisir MySQL ou MariaDB et l’installer

Étape 3 : j’utilise le langage SQL pour accéder à ma base

p. 50 Utilisez correctement l’instruction Select pour vos requêtes

p. 68 Augmentez les performances de vos bases de données avec les index

Étape 4 : je sécurise ma base et l’accès à mes données

p. 80 Sécurisez votre base MariaDB à l’aide de plugins

Étape 5 : je crée des programmes utilisant mes bases de données

p. 90 Accédez à vos données en C++ avec sqlpp11

p. 104 Utilisez MySQL avec l’API REST et Python

p. 114 Découvrez les nouvelles fonctions natives SQL pour manipuler du contenu JSON

