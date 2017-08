À nouveau disponible en kiosque : le guide dédié à la programmation de scripts shell !

Vous l’avez manqué ? Sachez que notre guide dédié à la programmation de scripts shell est actuellement de retour en kiosque ! Au menu : une première partie qui vous permettra de mettre le pied à l’étrier en programmant votre premier script shell, vous passerez ensuite aux choses sérieuses en vous frottant aux structures de contrôle et à la gestion de processus, et pour finir vous découvrirez les fonctions avancées du shell Bash et les bonnes techniques à adopter. Un cas pratique vous attend en bonus de ce hors-série. Retrouvez ce numéro spécial chez votre marchand de journaux, sur notre boutique en ligne ainsi que sur notre plateforme de lecture en ligne Connect !

Au sommaire

1 – PROGRAMMEZ VOTRE PREMIER SCRIPT SHELL : BIEN PLUS QU’UN SIMPLE FICHIER DE COMMANDES

p. 08 Écrivez votre premier script « Shell »

2 – PROGRESSEZ DANS L’ÉCRITURE DE SCRIPTS GRÂCE AUX STRUCTURES DE CONTRÔLE ET À LA GESTION DE PROCESSUS

p. 44 Utilisez les structures de contrôle et autres mécanismes de la programmation « Shell »

p. 76 Gérez vos processus et sous-processus

3 – MAÎTRISEZ LES BONNES TECHNIQUES ET UTILISEZ LES FONCTIONS AVANCÉES DU SHELL BASH

p. 90 Découvrez les fonctionnalités avancées du « Bash » et les bonnes pratiques

BONUS

p. 112 Mise en pratique : réalisation d’un outil de contrôle de qualité de scripts « Shell »

