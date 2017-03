Maîtrisez la programmation de scripts shell !

GNU/Linux Magazin e consacre son nouveau hors-série à la programmation de scripts shell. L’objectif à travers ses trois grandes parties est de vous permettre de maîtriser la programmation de ces derniers. Vous commencerez ainsi par programmer votre premier vrai script shell, puis progresser dans l’écriture de scripts grâce aux structures de contrôle et à la gestion de processus, enfin vous apprendrez les bonnes techniques et découvrirez les fonctions avancées du shell Bash. Un cas pratique vous attend en bonus de ce numéro spécial. Retrouvez ce guide chez votre marchand de journaux et en ligne !

Au sommaire

1 – PROGRAMMEZ VOTRE PREMIER SCRIPT SHELL : BIEN PLUS QU’UN SIMPLE FICHIER DE COMMANDES

p. 08 Écrivez votre premier script « Shell »

2 – PROGRESSEZ DANS L’ÉCRITURE DE SCRIPTS GRÂCE AUX STRUCTURES DE CONTRÔLE ET À LA GESTION DE PROCESSUS

p. 44 Utilisez les structures de contrôle et autres mécanismes de la programmation « Shell »

p. 76 Gérez vos processus et sous-processus

3 – MAÎTRISEZ LES BONNES TECHNIQUES ET UTILISEZ LES FONCTIONS AVANCÉES DU SHELL BASH

p. 90 Découvrez les fonctionnalités avancées du « Bash » et les bonnes pratiques

BONUS

p. 112 Mise en pratique : réalisation d’un outil de contrôle de qualité de scripts « Shell »

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+