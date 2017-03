L’édito de GNU/Linux Magazine n°202 !

« J’ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. De grands navires en feu surgissant de l’épaule d’Orion. J’ai vu des rayons fabuleux, des rayons C, briller dans l’ombre de la porte de Tannhäuser. Tous ces moments se perdront dans l’oubli comme les larmes dans la pluie. » Extrait de « Blade Runner » – H. Fancher et D. Peoples

De plus en plus, les avancées en intelligence artificielle permettent de résoudre des problèmes complexes, de tendre vers une intelligence « humaine » telle que celle que l’on peut voir associée aux réplicants du film « Blade Runner » de Ridley Scott (1982). Les machines sont ainsi capables de nous égaler voire de nous surpasser dans certains domaines : le jeu de dames, le jeu d’échecs et même dernièrement le jeu de Go. On peut voir aussi les énormes progrès réalisés par la société Boston Dynamics en ce qui concerne l’analyse et l’adaptation à un environnement. Ses robots bipèdes ou quadrupèdes sont capables de retrouver rapidement leur équilibre et d’adapter leur comportement en fonction des modifications de leur environnement (prendre un objet qui est déplacé par un être humain par exemple – https://youtu.be/rVlhMGQgDkY).

La créativité est toutefois un domaine réservé à l’homme et la conscience des robots de Westworld est encore loin. Toutefois, les techniques utilisées en IA réservent parfois des surprises. Ainsi, les réseaux de neurones représentant un formidable outil d’apprentissage, il est possible d’ « apprendre » un style pour l’appliquer à une image. On peut ainsi obtenir de très belles images par « transfert de style », et celles-ci semblent être de véritables créations. On ne peut pas parler d’art, mais les résultats sont intéressants et vous pourrez expérimenter cette technique grâce à l’article que nous vous proposons ce mois-ci.

Outre l’IA, vous retrouverez bien entendu dans ce numéro toute la diversité qui fait la richesse de GNU/Linux Magazine avec :

– la distribution de vos paquets Python sur PyPi ;

– les itérateurs en C++ ;

– l’annotation de code en Java avec Lombok ;

– le support SSL/TLS avec HAProxy ;

– l’utilisation d’une caméra 3D sur Raspberry Pi ;

– etc.

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouverai avec plaisir le mois prochain…

Tristan Colombo

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+