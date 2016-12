L’édito de GNU/Linux Magazine n°200 !

Ça y est, 2017 est à nos portes, une nouvelle année démarre et, il y a 20 ans se produisait un événement important… enfin, pas exactement 20 ans… En septembre 1998 un OVNI apparaissait dans la presse française : Linux Magazine (toujours cette histoire de « GNU » oublié dans le titre). Cela remonte donc à 18 ans et 4 mois tout de même et le paysage de la presse informatique a bien changé : nous sommes passés d’une abondance de titres, de l’ « âge d’or de la presse informatique » a une situation où seulement quelques titres subsistent. Parmi ces titres se trouve donc GNU/Linux Magazine qui est l’un des plus anciens et qui fête donc son 200ème numéro !

Comment se fait-il que nous soyons toujours là dans une période où beaucoup se satisfont des informations qu’ils glanent sur le Web ? J’aime à penser que c’est la qualité des contenus que nous proposons qui a réussi à vous fidéliser pour les uns depuis de nombreuses années et pour les autres plus récemment. Sur le Web la recherche est ciblée, une idée a germé et pris le contrôle de notre cerveau : nous voulons une réponse à une question précise. Dans un magazine comme GNU/Linux Magazine, on peut rencontrer une technologie, un algorithme qui nous étaient inconnus, auxquels nous ne nous serions pas intéressés forcément et qui vont miraculeusement résoudre un problème ou plus simplement nous donner de nouvelles idées. Ainsi, magazine et Web ne remplissent pas la même fonction.

L’objectif initial de GNU/Linux Magazine était l’acceptation de GNU/Linux et des logiciels libres. Aujourd’hui, ce n’est plus un combat de tous les jours : une grande majorité de personnes a compris que plusieurs voies étaient possibles. Ainsi, GNU/Linux Magazine est maintenant un magazine beaucoup plus technique et « professionnel » qui au cours de son existence a donné progressivement naissance à de multiples publications :

– MISC pour la sécurité informatique ;

– Linux Pratique pour l’utilisation des logiciels libres sous GNU/Linux ;

– Open Silicium pour l’électronique d’un point de vue professionnel ;

– et enfin Hackable pour tout ce qui touche à l’électronique de loisir pour les débutants.

L’intérêt de cette multiplication de titres est de pouvoir traiter les sujets de chaque domaine de manière plus pointue. Mais au final que reste-t-il à GNU/Linux Magazine ? Doit-on forcément s’interdire de parler de sécurité ou d’embarqué, car cela est fait dans une autre de nos publications ? C’était le choix qui avait été le nôtre jusqu’à présent… puis nous avons décidé de tout modifier, de revenir aux sources de ce qu’était GNU/Linux Magazine. En dehors d’une couverture et d’une maquette repensées que vous n’avez pas pu ne pas remarquer, nous vous proposons de nouvelles rubriques dans lesquelles vous pourrez retrouver le contenu auquel vous étiez habitué et celui qui était présent aux débuts du magazine :

– Actualités & Humeur : deux rubriques bien connues ont fusionné permettant la présentation des actualités du logiciel libre ou un billet d’humeur critique et tantôt sarcastique sur l’actualité technique du moment. Deux anciennes rubriques… mais une nouveauté : cette rubrique permettra également de présenter des ouvrages qui ont marqué nos auteurs et qu’ils ont trouvé utiles ;

– IA, Robotique & Sciences : avec cette nouvelle rubrique, nous tâcherons de comprendre les algorithmes et les outils permettant d’adapter le comportement des programmes (systèmes autonomes, reconnaissance de formes, analyse de données, etc.). Nous pourrons également nous intéresser à des applications informatiques dans des domaines scientifiques particuliers ;

– Système & Réseau : cette rubrique, connue, abordera tout ce qui est en rapport avec les tâches d’administration système ou réseau ;

– IoT & embarqué : nouvelle rubrique dédiée aux expérimentations autour de plateformes, cartes, FPGA, microcontrôleurs et objets connectés utilisant bien entendu des technologies open source ou libres ;

– Kernel & bas niveau : cette rubrique abordera tout ce qui est en rapport avec le développement kernel ou de pilotes, le support matériel, l’accès aux périphériques ou utilisant des langages de bas niveau tel que le C/C++ ;

– Hacks & bidouilles : la programmation est aussi un amusement ! Dans cette nouvelle rubrique, nous vous présenterons des « bricolages informatiques » : détournement de fonctionnalités ou de matériels, programmation à visée expérimentale, etc. ;

– Libs & modules : vous retrouvez dans cette rubrique la présentation de bibliothèques et de modules utilisés dans le cadre de développements divers ;

– Mobile & Web : là encore, une rubrique à laquelle vous êtes habitués et qui traitera des développements sur périphériques mobiles et pour le Web ;

– Sécurité & Vulnérabilité : comprendre la sécurité des systèmes informatiques pour pouvoir se protéger des attaques et éviter d’insérer des failles dans ses propres programmes, c’est aussi un sujet qui nous intéresse ! Voici donc la dernière nouvelle rubrique de ce GNU/Linux Magazine « back to root ».

Le monde change, vos attentes aussi. Cette nouvelle formule n’est pas seulement un changement esthétique, elle est la preuve que nos publications restent bien vivantes et tentent de s’adapter aux attentes de nos lecteurs, à VOS attentes.

Je vous souhaite une excellente lecture et beaucoup de découvertes dans ce 200ème numéro et j’espère vous retrouver dans un mois !

Tristan Colombo

