La préface du hors-série spécial application Android avancée !

La téléphonie mobile connaît un essor absolument incroyable. Qui aurait parié en 2005, au moment du rachat d’une startup du nom d’Android, que 10 ans après il serait possible d’avoir dans sa poche un smartphone à 6 processeurs ? Les smartphones actuels ont nettement dépassé le concept même de la téléphonie, la partie téléphonie n’est qu’un composant parmi d’autres, l’utilisation de nombreux capteurs a radicalement changé les développements logiciels. Pourquoi ce changement ? Tout d’abord, la simplification des API a permis à de nombreux développeurs d’intégrer des capteurs dans leur application alors qu’il n’y a encore pas si longtemps il fallait avoir des bagages en électronique pour mettre en œuvre de tels logiciels. Sous Android, les couches d’abstraction logicielle ont permis de s’affranchir de nombreuses difficultés de portage, ainsi une application fonctionne aussi bien sur une tablette que sur un smartphone. Avec ce principe, Google a fait table rase et a redistribué les cartes. Ce sérieux dépoussiérage a révélé de nouveaux concepts dans le domaine du logiciel embarqué lié à la téléphonie avec l’utilisation de nombreux capteurs : accéléromètre, gyromètre, GPS, capteur de luminosité, de pression, de proximité, NFC… D’autres concepts sont alors apparus avec les capteurs composites, mélange d’informatique et d’électronique. Nous sommes dans la virtualisation des capteurs électroniques. Le résultat est époustouflant ! De nouvelles gammes de logiciels sont alors à portée de main, et le développeur peut encore exercer son imagination pour intégrer ces techniques dans des applications d’une diversité incroyable !

Dans ce numéro, qui sera une version « avancée » du hors-série n°82 « Créez votre première application Android » (nous vous conseillons de vous référer à ce hors-série si vous n’avez jamais installé le SDK Android ou utilisé Android Studio), nous allons découvrir avec des exemples concrets et didactiques la mise en œuvre de ces capteurs au travers d’une application de géocaching qui utilise les capteurs suivants : accéléromètre, gyromètre, magnétomètre, NFC, GPS, et capteur composite. Nous aborderons également la communication Bluetooth et SMS pour réaliser des communications en P2P et longues distances. Dans cette phase de développement, nous passerons en revue les concepts essentiels afin que vous puissiez intégrer facilement les capteurs de la plateforme dans vos propres applications, même celles déjà existantes. L’intérêt des capteurs, c’est qu’ils donnent « vie » aux applications, car ils sont en quelque sorte le liant entre le monde physique et le monde du virtuel et de l’impalpable que sont les logiciels. Les cas d’utilisation sont vastes, le challenge reste alors de trouver l’idée originale qui fera de votre application un véritable best-seller ! Si vous avez une idée sur ce sujet depuis longue date, ce hors-série vous propose maintenant de passer à l’action…

En parlant de best-seller, pourquoi ne pas tester la popularité de votre application tout en rémunérant vos heures de développement ? Dans une seconde étape de ce hors-série, nous allons découvrir les différentes étapes de monétisation de votre application sur le store Google Play. Les stores de téléphonie mobile proposent aujourd’hui aux développeurs des opportunités invraisemblables de diffusion logicielle au niveau international en à peine quelques clics (ou presque…). Bien sûr, cette étape doit faire l’objet d’une attention particulière comme l’internationalisation de l’application, l’optimisation des codes, la protection de votre application, autant de sujets qui vont assurer le succès de la diffusion. Les stores ont imposé une grande compétition et, pour s’en apercevoir, il suffit de consulter notamment Google Play pour un type d’application : le choix est pléthorique. N’hésitez pas à devenir un compétiteur international ! C’est parfois juste l’originalité de vos développements qui fera la différence et qui vous rendra riche ! Mais avant de passer par la case « cash », découvrons ensemble les capteurs de votre smartphone…

