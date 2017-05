La préface du hors-série programmation réseau !

« Et puis c’est arrivé… une porte s’est ouverte sur un monde nouveau… j’envoie un signal, il traverse les lignes téléphoniques (…). »

« The Hacker Manifesto », The Mentor, 1986

Depuis que ces lignes ont été écrites, 31 ans se sont écoulés. Et pourtant elles n’ont jamais autant été d’actualité. Le net ne cesse de grandir, de se développer, d’accoucher de nouvelles technologies et de nouvelles façons de faire communiquer différentes entités entre elles. Le SOAP a laissé la place au REST, les réseaux sociaux se diversifient, chaque jour amène son lot de nouveaux services qui offrent chacun leur API.

Dans cet écosystème foisonnant, nous, développeuses et développeurs Python, sommes plus que chanceux. En effet, la mise en place de communications par échange d’informations passant par des connexions réseaux est au cœur du Python. Que ce soit grâce aux modules fournis par la bibliothèque standard ou les multiples bibliothèques disponibles, tout est fait pour que nous ayons tous les outils pour pouvoir travailler efficacement.

« Nous explorons… (…). Nous recherchons la connaissance… (…). ». Le magazine que vous tenez entre les mains a pour but de vous faire découvrir ou approfondir les différents moyens de mettre en places des communications réseaux avec notre langage préféré :

Que vous vouliez en apprendre plus sur les concepts de base fondamentaux de la communication réseau bas niveau, pour mettre en place des applications ayant à la fois une interface graphique et des communications réseaux, consommer des API web REST diverses ou pour travailler directement sur les paquets réseaux, la première partie de ce hors-série est faite pour vous.

Si vous avez plutôt envie de suivre la mouvance des chats-bots, que ce soit pour se connecter à IRC, Jabber, Slack ou des réseaux sociaux, là aussi, vous allez pouvoir trouver votre bonheur dans les pages qui vous attendent dès que vous aurez fini de lire cette petite préface.

Enfin, si vous voulez mettre en place des serveurs de fichiers ou interagir avec le réel et envoyer des SMS avec l’un de vos Raspberry Pi préférés, alors vous allez adorer la derrière partie de ce hors-série.

Je vais profiter de la poignée de caractères qu’il me reste pour vous souhaiter une bonne lecture et de longues heures d’expérimentation avec Python et les communications réseaux. Faites tout de même attention, ne développez pas le bot de trop, la Singularité n’est pas si loin que ça…

Jean-Michel Armand

