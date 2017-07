Faites du jeu Duke Nukem 3D un outil sysadmin !

Ce nouveau numéro de GNU/Linux Magazine vous propose d’analyser le code du jeu libéré, personnaliser ses fonctionnalités et enfin, intégrer vos modifications afin d’en faire un outil sysadmin ! En dehors de cet article phare, vous apprendrez également à basculer sur un nouvel OS et un nouveau noyau avec un seul reboot, mettre en place un cache HTTP sur un serveur Jenkins, désassembler et analyser du code Radare2… GNU/Linux Magazine n°206 vous attend d’ores et déjà en kiosque, sur notre boutique et sur notre plateforme de lecture en ligne Connect !

Au sommaire

Actus & Humeur

p. 06 Je suis passé de Python à Go…

IA, Robotique & Science

p. 16 Créez un robot qui tweete pour vous

Système & Réseau

p. 28 Cache Maven partagé avec Nginx

Kernel & Bas niveau

p. 38 Duke Nukem 3D : un outil valgrind adapté à la lecture d’appels systèmes

p. 52 Le test de Peter

Hack & Bidouille

p. 62 Surveillez un dossier de sources pour exécuter une commande automatiquement

Libs & Modules

p. 64 Blockchain : modifier un contrat immuable

p. 78 Utilisez DropBox depuis Python

Mobile & Web

p. 84 PHP-RBAC : gérez les droits de votre application à l’aide de rôles

Sécurité & Vulnérabilité

p. 90 L’art du reverse avec Radare2

