Donnez un cerveau à votre PC !

Dans son nouveau numéro, avec le transfert de style et les réseaux de neurones, GNU/Linux Magazine vous propose de donner un cerveau à votre PC ! Il sera également question dans ce n°202 de création d’itérateurs en C++, de mise en oeuvre d’une caméra 3D avec votre Raspberry Pi et Pointcloud, de rendre vos applications installables à l’aide de Pip3, d’alléger et de simplifier votre code Java avec Lombok… Rendez-vous dès à présent en kiosque et sur https://boutique.ed-diamond.com/en-kiosque/1218-gnulinux-magazine-202.html pour découvrir tout cela !

Au sommaire

Actus & Humeur

p. 06 FOSDEM 2017, Bruxelles

IA, Robotique & Science

p. 12 Transfert de style : et si Van Gogh peignait Tux ?

Système & Réseau

p. 24 Facilitez-vous la vie avec la ligne de commandes

IoT & Embarqué

p. 34 Caméra 3D et nuage de points

Kernel & Bas niveau

p. 48 Les itérateurs en C++

Hack & Bidouille

p. 54 Live-System from scratch

Libs & Modules

p. 62 Code Java concis avec Lombok

p. 68 Conception d’un émulateur de leds WS2812

p. 76 Rien ne vaut la pratique : création d’un paquetage pour pip

Mobile & Web

p. 82 Moteur de template Twig : héritage et macros

Sécurité & Vulnérabilité

p. 88 Configuration TLS avec HAProxy et OpenSSL

