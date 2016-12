Découvrez la préface du hors-série consacré au Kernel !

Le noyau est au cœur des systèmes d’exploitation. De tous les systèmes d’exploitation ? Oui, de tous, même de ce système qui résiste encore et toujours aux envahisseurs propriétaires, ce système que nous utilisons tous : GNU/Linux. Bien entendu, nous parlerons dans ce hors-série de ce noyau (ou kernel pour ceux qui préfèrent conserver la version non traduite) et délaisserons les noyaux des autres systèmes d’exploitation. Signalons par la même occasion la sortie prochaine du noyau 4.9 annoncée par Linus Torvalds le 15 octobre [1].

Le noyau est un élément du système tout à la fois fascinant et terrifiant. Il nous attire irrésistiblement, car c’est lui qui va gérer les accès au matériel, permettre une communication entre les différents composants et donc au final permettre à l’ordinateur de fonctionner correctement. On voudrait donc instinctivement en savoir plus, comprendre ses mécanismes internes et pouvoir manipuler ce magnifique « jouet ». En même temps, il nous terrifie par la complexité qui en émane et par le fait que commettre une erreur en manipulant le noyau signifie bien souvent la « mort » du système d’exploitation et donc l’impossibilité d’utiliser l’ordinateur…

Le but de ce hors-série est de vous donner les connaissances et les outils nécessaires pour interagir avec le noyau et, en quelque sorte, de faire tomber les barrières qui vous paralysent, qui vous laissent dans la peur. Vous pourrez ainsi :

– compiler le noyau suivant vos propres besoins ;

– écrire du code pour le noyau et le débugger ;

– maîtriser les ressources mutualisées du système d’exploitation et les appels système ;

– utiliser l’hyperviseur KVM ;

– sécuriser l’accès à vos services grâce à SELinux.

Ce que l’on ne connaît pas fait toujours peur. Mais vaincre nos peurs nous libère : après la lecture de ce hors-série vous pourrez manipuler le noyau… à vos risques et périls tout de même 😉

[1] TORVALDS L., Linux 4.9-rc1 : http://lkml.iu.edu/hypermail/linux/kernel/1610.1/03881.html

La rédaction

