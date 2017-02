Rien de tel que de faire vos propres tests pour mieux comprendre un sujet : nous vous proposons ici de créer votre premier virus en Python. Vous apprendrez précisément ici à écrire un virus compagnon et à infecter un fichier hôte binaire. Ce nouveau numéro sera aussi l’occasion de découvrir comment faire communiquer vos applications Android de façon asynchrone, filtrer les accès de votre site avec Kerberos et Apache, concevoir un objet connecté à base de Raspberry Pi 3 B, redécouvrir l’assembleur et créer un bootloader, etc. Rendez-vous comme d’habitude en kiosque et sur la boutique pour en savoir plus !

Au sommaire

Actus & Humeur

p. 06 PostgreSQL 9.6 : Les fonctionnalités moteurs

p. 20 Tests et documentation, les deux piliers de tout projet !

IA, Robotique & Science

p. 24 Conjuguer performance et souplesse avec LLVM

Système & Réseau

p. 32 Atop et Grafana au coeur de la supervision de la performance

IoT & Embarqué

p. 40 IoT : Objet connecté Raspberry Pi 3 ZigBee

Kernel & Bas niveau

p. 52 Backs to Basics : l’assembleur

Hack & Bidouille

p. 60 Bidouillez les fichiers binaires en ligne de commandes !

Libs & Modules

p. 66 Créez votre premier virus en Python

Mobile & Web

p. 72 Introduction à Haxe-Nodejs

p. 86 Programmation fonctionnelle avec ReactiveX Android ?

Sécurité & Vulnérabilité

p. 92 À la découverte de Mod_Auth_Kerb

Partager : sur Twitter sur Facebook sur Google+