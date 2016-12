Créez un robot qui fouille le Web pour vous !

Pour clore cette année 2016, GNU/Linux Magazine vous invite à vous lancer dans un projet original puisqu’il s’agira de créer un robot qui fouillera le Web pour vous ! Plus concrètement, il s’agira de développer votre web crawler et d’implémenter un moteur d’indexation. Ce nouveau numéro vous apprendra également à dissimuler vos services grâce au port knocking, chiffrer les données de vos utilisateurs côté client, intégrer des icônes dans vos QR codes, etc. Pour ne pas le manquer, direction le kiosque et la boutique en ligne !

Au sommaire

Actualités

p. 06 Découvrez les nouveautés de PHP 7.1

Humeur

p. 18 Fichtre et si j’étais le problème de mon équipe ?

Repères

p. 14 Utilisez un code source de qualité en respectant un standard

p. 22 Préparer un code QR

p. 28 Dessiner un code QR

Sysadmin

p. 32 Knock kock knock’in on heaven’s door

p. 40 Virtualisation avancée avec Proxmox VE : volumes ZFS et cluster Corosync

Les « how-to » du développeur

p. 44 Moteur de Template Twig : prise en main

p. 50 Étendez Pandoc avec Lua

Développement

p. 54 Python et le cas du switch (ou the switch case en anglais)

p. 58 Analyser le Web à l’aide d’un Web Crawler

Développement web & mobile

p. 68 Web Cryptography API

p. 74 TypeScript : devenez sérieux avec JavaScript

