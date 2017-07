Créez, publiez et monétisez votre application Android !

Ce nouveau guide de GNU/Linux Magazine vous propose de découvrir pas à pas comment créer, publier et monétiser votre application Android. À travers ses quatre parties, vous prendrez connaissance des étapes à suivre pour créer votre projet – ici, c’est un projet complet de développement d’une application de géocaching qui vous servira d’exemple -, apprendrez à manipuler les capteurs/périphériques de votre smartphone, à utiliser le Bluetooth et les SMS pour communiquer… Enfin, la dernière étape vous fournira les clés nécessaires pour publier et monétiser votre application sur le store Google Play. Ce nouveau hors-série vous attend en kiosque dès demain, mais aussi sur notre boutique en ligne ainsi que sur notre plateforme de lecture en ligne Connect !

Au sommaire

1. PROGRAMMEZ les étapes à suivre pour créer un projet structuré

p. 08 Écrivez votre premier script « Shell »

2. MANIPULEZ les capteurs/périphériques de votre smartphone : accéléromètre, magnétomètre, NFC, GPS, etc.

p. 16 Découvrez les capteurs de votre smartphone

p. 24 Comment intégrer des capteurs dans une application ?

p. 40 Utilisez des tags NFC

p. 52 Localisez les caches à l’aide de leurs coordonnées GPS et stockez l’information

3. COMMUNIQUEZ en Bluetooth et par SMS pour partager des caches et les afficher sur des cartes Google Maps

p. 64 Communiquez en Bluetooth

p. 80 Envoyez des SMS et utilisez l’API Google Maps pour afficher des cartes

4. PUBLIEZ & MONÉTISEZ votre application sur Google Play, rendez-la payante et/ou insérez-y de la publicité

p. 92 Préparez votre application pour le store

p. 106 Internationnalisez votre application et touchez le plus de monde possible

p. 110 Diffusez votre application sur Google Play

p. 118 Gagnez de l’argent ! Beaucoup d’argent… ?

