À nouveau disponible en kiosque : le guide consacré à Node.js !

Si vous l’avez manqué chez votre marchand de journaux, sachez que le hors-série n°85 de GNU/Linux Magazine est actuellement de retour en kiosque ! Pour rappel, ce numéro vous accompagne dans l’initiation à la programmation serveur & desktop en JavaScript. Vous apprendrez notamment à accélérer vos développements, sécuriser vos applications et rendre vos projets plus robustes. Rendez-vous en kiosque et toujours sur la boutique pour en savoir plus !

Au sommaire

Découvrez

p. 08 JavaScript et Node.js

p. 28 Modernisez votre code Node.js avec EcmaScript 2015

p. 38 Gestion de paquets Node.js avec npm

Développez

p. 48 Express : pour développer vite et bien

p. 56 Electron : Node.js à la conquête du desktop

p. 68 Gestion de dépendances simplifiée avec Browserify

Améliorez

p. 76 Création d’exécutables à partir d’applications Node.js

p. 92 Node.js = Sécurité ?

Explorez

p. 104 Une alternative au JavaScript : le CoffeeScript

p. 116 Reactive programming avec Elm

